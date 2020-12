green

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores colombianos con más calidad en los últimos años y eso lo ha llevado a importantes gestas dentro y fuera del país.

Su última experiencia profesional la vivió en River Plate, equipo con el que fue campeón de la Copa Libertadores anotando un golazo, aunque salió por la puerta de atrás sin un anuncio oficial de transferencia.

Poco se ha conocido de su presente porque luego de que salió de Argentina pasó por Colombia, Estados Unidos y China, donde se supone será su próximo destino futbolístico en el 2021.

Sin embargo, este martes reapareció en una entrevista con Espn en la que habló de muchos temas personales e hizo importantes reflexiones sobre lo que significa su presente.

Sobre su adiós del conjunto ‘millonario’, Quintero expresó que “no fue la despedida que quería, pero son situaciones que se presentan y debo hacerme cargo. Si me fui mal, como le pareció a mucha gente, les ofrezco mis disculpas”, añadiendo que “nunca me ha gustado llamar la atención ni tener escándalos”, en relación a las supuestas confrontaciones con los directivos del equipo.

No obstante, él quiso dejar claro que las razones de su adiós a uno de los equipos más importantes del continente no fue por temas económicos.

“Yo juego fútbol porque desde niño me apasiona. Nací sin nada y me voy a morir sin nada. La plata no es importante, es lo que se lleva en el corazón. Yo vengo de un barrio y el respeto que le he dado a las personas lo espero hacia mí. Cada quien tiene su forma de ver las cosas porque no olvidemos que el fútbol es un negocio, no es transparente. Yo me llevo por lo que soy de niño, con respeto, lealtad y eso mismo elijo para mí”, contó.

#ESPNF90 📺 | ESPN “EL FÚTBOL ES UN NEGOCIO. NO ES TRANSPARENTE” Juanfer Quintero aseguró que nació sin nada y morirá sin nada, pero solo exige respeto. ¿Un palito para los dirigentes de River? pic.twitter.com/0APhAg7eOK — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 29, 2020

Las verdad sobre la salida de Quintero de River Plate

El colombiano no quiso entrar en muchos detalles, pero sí fue claro en afirmar que más allá de lo futbolístico, su decisión de cambiar de club fue algo más personal.

“Viví solo, sin mi esposa ni mi hija y no quiero hacerme la víctima, pero son muchas cosas que perdí y yo no quiero que eso siga pasando. El gran personaje del fútbol no me creo, pero no quiero estar más lejos de mi familia y perder tiempo. Llevo mucho por fuera y ahora tomo decisiones porque quiero estar bien, no por exigencias. Son muchas cosas mentales que juegan y yo estaba llegando al límite”, resaltó.

Aunque él no el único futbolista que le ha tocado pasar por este tipo de situaciones sí fue enfático al reconocer que “a algunos nos afecta más que a otros y a raíz de eso, se toman decisiones y se vive”.

Lo que sí dejó claro es que estar en esa institución no es para todo el mundo porque “el mundo de River es fuerte, lleva al extremo y llega un momento en el que ya te satura“.

‘Juanfer’ habló de su familia

En sus declaraciones, el antioqueño reflexionó sobre lo que ha sido una vida de casi 20 años ligada al fútbol. Desde muy chico perdió a su padre por el conflicto armado en Colombia y él logró salir adelante pateando un balón con esfuerzo.

“Yo he perdido muchos seres queridos, familiares y amigos. Mi vida desde niño ha sido muy madura porque desde los diez años mantengo a mi madre por medio del fútbol. Llevo 20 años en esto y no ha sido en vano porque tengo una carrera muy bonita de la que mi familia y muchas personas alrededor pueden comer”, rememoró.

#ESPNF90 📺 | ESPN “LLEGABA A MI CASA Y LLORABA” Desgarrador relato de Juanfer Quintero sobre lo difícil que fue alejarse de su familia para buscar el éxito en Argentina, sin su esposa y sin su hija. pic.twitter.com/YgtnfbEEWX — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 29, 2020

Pero ahora en su vida está su esposa e hijas, de las que poco comparte información o imágenes. Sin embargo, él las tiene muy presentes porque no ha podido vivir con ellas como le gustaría.

“Me volví muy ermitaño. En el pasado sacrifiqué mucho tiempo con mi familia por conseguir el éxito y llega un momento en el que esas cosas saturan. En la balanza debe pesar más la tranquilidad y la felicidad”, expresó.

Con 28 años, Juan Fernando Quintero piensa en su retiro

Mientras muchos futbolistas le huyen a esta idea de abandonar el fútbol, él la ha estado planeando desde hace algún tiempo, según reveló.

Su ideal es terminar su carrera deportiva a los 33 años y para eso tiene un grupo de trabajo que lo ayuda con inversiones y otros aspectos económicos que le permitan vivir bien luego de que ‘cuelgue los guayos’.

#ESPNF90 📺 | ESPN “ME QUIERO RETIRAR A LOS 33” ¡Bomba de Juanfer Quintero! Con tan solo 28 años, el colombiano aseguró que quiere abandonar la actividad profesional en pocos años. pic.twitter.com/dtjoNbjy5S — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 29, 2020

Además, intenta en lo posible no tocar el tema de su profesión fuera del campo “porque estar todo el tiempo con el fútbol cansa“, así que es mejor “hablar de la vida”.

La amistad de ‘Juanfer’ y ‘Maluma’

Recientemente, el futbolista y el cantante compartieron imágenes de un entrenamiento deportivo juntos en casa y la bebida del tradicional mate argentino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Fernando Quintero (@juanferquinterop)

Su buena relación se conoce desde hace muchos años, y ahora que cada uno brilla en lo suyo, siguen manteniéndose en contacto y en comunión.

“Con él somos amigos y hablamos de todo. No somos personajes, somos seres humanos comunes y corrientes“, dijo Quintero en el cierre de la entrevista.