Los usuarios de Twitter y la red social china Weibo publicaron varios videos en los que se ve cómo una enorme bola de fuego pasa por el cielo y cae en una zona rural del país asiático.

Al respecto, el diario Beijing News detalló en redes sociales que el fenómeno se vio hacia las 7 de la mañana del 23 de diciembre en el condado de Nangqian, en la provincia de Qinghai (noroccidente de China).

De hecho, la enorme bola de fuego es lo único que iluminó durante unos segundos el cielo oscuro de esa región del país. Esto, teniendo en cuenta que en ese hemisferio están en pleno invierno, con temperaturas que alcanzan (en ese condado chino) los 10 grados bajo cero.

El Centro de Redes de Terremotos de China dijo que había registrado el incidente. La autoridad dijo a través de su cuenta de Weibo que el bólido aterrizó cerca de la frontera entre el condado de Nangqian y el condado de Yusu a las 7:25 de la mañana.

Por su parte, Yu Jun, director del sitio web científico chino Guokr, dijo a Beijing News que la bola de fuego era un fragmento de un meteoro muy brillante.

Jun descartó rápidamente la teoría de que se tratara de objetos extraterrestres y agregó que el fragmento de meteoro se desintegró en el aire (hasta alcanzar un diámetro pequeño), algo que es normal con escombros de rocas espaciales.

Un meteoro es lo que los astrónomos llaman un destello de luz en la atmósfera cuando los escombros se queman. Estos desechos en sí mismos se conocen como meteoroides. La mayoría son tan pequeños que se vaporizan en la atmósfera. Si alguno de estos meteoroides llega a la Tierra, se llama meteorito, concluyó ese medio chino.

Estas son las imágenes de la bola de fuego que cayó en ese país asiático:

This stunning video document a jawdropping superboilide blasting over Yushu, Qinghai province, China on Dec 23 at 7:23 am (11:23 pm Dec 22 UT).

Disclaimer: We're still trying to find the original videographer but not succeed so far…😖😖 #shootingstar #meteor #meteoritics #UFO pic.twitter.com/PF3ypJTh8U

— Sky Enthusiasts (@SkyEnthusiastcn) December 23, 2020