Mucho se ha dicho de la supuesta llegada de Juan Carlos Osorio al América de Cali, donde los rumores han abundado desde la salida de Juan Cruz Real ante los malos resultados, sobre todo en Copa Libertadores.

Recientemente, hasta se le puso fecha de inicio, y se ha dicho que el estratega risaraldense llegaría después de la participación del ‘Diablo’ en el torneo continental.

También se ha hablado de los refuerzos que pediría Osorio de concretarse su llegada al banquillo rojo. El técnico habría pedido un defensor central, un lateral izquierdo, un volante interior, un extremo de perfil zurdo y un centrodelantero.

Jonathan Copete sería pedido por Osorio en América

En ese sentido, Antena 2 informó que el técnico busca acercar al club a Jonathan Copete, delantero que está en el Santos, de Brasil.

Osorio ya tuvo a Copete bajo su mando cuando estuvo en Atlético Nacional. Allí llegó luego de estar en Argentina y de ser campeón con Independiente Santa Fe.

No obstante, el medio deportivo hizo énfasis en que aún no se concreta la posibilidad, más cuando no se define la llegada de Osorio el ‘escarlata’.