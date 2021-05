green

Ramón Jesurún habló esta mañana con el periodista Carlos Antonio Vélez, en el programa ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2, y se mostró confiado en que la Copa América se realizará en Colombia y Argentina, como está previsto. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol señaló que la Conmebol le ha manifestado su apoyo en estos días en los que tanto se ha especulado con la posibilidad de que al país le quiten la sede del torneo por los problemas de orden público que se viven desde hace dos semanas.

Al respecto, Vélez aseguró que la Conmebol no le quitará el torneo a Colombia y que la única forma de que el país no lo organizara sería que el Gobierno Nacional manifestara su renuncia al mismo. Jesurún secundó esa información entregada por el periodista y aclaró que tanto la Federación como el Ejecutivo siguen trabajando en los últimos detalles relacionados con la logística del evento.

En la entrevista, el directivo se mostró varias veces contrariado con todas esas voces que en los últimos días han señalado que la Conmebol debería quitarle a Colombia la organización del certamen continental. Jesurún recordó que el país es el único que ha renunciado a la organización de un Mundial y que sería lamentable que sucediera lo mismo en esta ocasión.

“Hoy veo algunas voces, y me preocupa, que no se haga la Copa América, que no se haga la Copa América. Cuando solo trae beneficios para el país, no le cuesta un peso al país. Yo no sé por qué dicen que no se haga. Uno entiende, uno sabe que hay un problema social delicado, que esperemos mejore, pero el decir anticipadamente ‘no la hagamos, no la hagamos, no la hagamos’… Si no se hace aquí, se hace en otra parte. Entonces cuál es el daño que se le hace a un país como Colombia. No los entiendo, no los comprendo“, declaró el directivo en la entrevista.

Jesurún insistió en que el Gobierno está comprometido con la organización del torneo. “Sería una gran derrota para el país el no hacerla. Estamos firmes, sin desconocer que hay una situación difícil que esperemos mejores para todas las actividades del país”, concluyó.

De todas formas, por la crisis social que vive el país, está latente la posibilidad de que la Conmebol evalúe si es conveniente hacer el la Copa América aquí y se estima que este viernes defina si mantiene la sede a Colombia o busca otro país.

A continuación, las declaraciones de Jesurún: