El empate a cero de Atlético Nacional con el equipo alterno de Millonarios ha dado mucho de qué hablar entre el periodismo y Jorge Bermúdez no se quedó atrás. Como es costumbre luego de cada fecha del fútbol colombiano, el periodista salió a hablar de los sucesos más importantes y por supuesto que el clásico entre verdes y azules fue uno de ellos.

En su canal de YouTube entregó sus impresiones de lo que fue la igualdad entre dos de los equipos más grandes del FPC. El ‘Patrón’ hizo un recuento de lo que fue el juego y las propuestas de ambos cuadros. En un principio resaltó que fueron los locales quienes tuvieron más oportunidades de gol, pero también resaltó la valentía del visitante. Incluso afirmó que si Gamero, quien tiene buenos números enfrentando al elenco paisa, llevaba un equipo con más recambio podría haberse llevado la victoria.

El periodista siguió analizando lo que fue el juego más atractivo de la octava fecha de la Liga BetPlay y arremetió en contra del conjunto ‘verdolaga’. Y es que para él, los dirigidos por Autuori deberían sentir pena por no poder con un equipo suplente.

“En Nacional les tiene que dar vergüenza no ganarle a la suplencia de Millonarios. No pudo con la suplencia de Millonarios y ojo, no lo superó totalmente en el juego. A Nacional le costó desajustar a Millonarios, le costó ponerle ritmo al partido, si no es Dorlan no es nadie. El técnico se demora mucho para hacer cambios, y los cambios que hizo no fue para ganar el partido. A Nacional tiene que darle pena, le pusieron en bandeja de plata la victoria pero no puede ganarle a Millonarios, ni a los titulares ni a los suplentes, lo tiene de hijo” sentenció el comunicador.