El mediocampista Jhon Arias es el jugador colombiano que es sensación actualmente, ya que su buen papel en la Copa Libertadores fue clave para que el Fluminense ganara por primera vez este torneo internacional.

De hecho, sus buenas actuaciones y su versatilidad a la hora de jugar han llamado la atención tanto del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien lo ha convocado todas las veces posibles desde que está en el banquillo nacional, como de equipos de Europa, principalmente de Inglaterra, Rusia y Francia.

Según dio a conocer Juan Felipe Cadavid, del ‘Pulso del fútbol’ de Caracol Radio, además del ya conocido interés por parte de equipos de la Premier League y la Championship, la primera y segunda división de Inglaterra, respectivamente, ahora hay conjuntos de otros países que también han preguntado por el atacante.

Cadavid explicó: “la mejor oferta, económicamente hablando, es la del Zenit de San Petersburgo, equipo en el que juega el mediocampista Wilmar Barrios, quien lo quiere para la próxima temporada”.

Sin embargo, agregó que el proyecto deportivo no es muy llamativo para el jugador y por eso descartaría esa opción. Ante esto, otro interesado, que presentó una oferta en las últimas horas, fue el Niza de Francia, un equipo que no es muy grande e importante, pero que actualmente marcha en la primera posición de la Ligue 1 de ese país, superando por apenas un punto al Paris Saint Germain.

“La oferta, aunque no iguala los números del equipo ruso, no está tan lejana y por eso le llamaría más por el tema deportivo”, agregó el periodista.

Ahora, estas ofertas son de clubes que no son tan importantes en Europa, pues cabe recordar que el Zenit no participa en ningún torneo internacional debido a la guerra de Rusia con Ucrania, mientras que el Niza terminó noveno la temporada pasada y por eso no compite ni en Champions ni en Europa o Conference League.

En qué torneos participará Fluminense por ganar la Libertadores

Por su parte, hay muchos seguidores del jugador que aseguran que debería quedarse en el club, ya que, más allá de que todos sueñan con llegar a Europa, Fluminense jugará torneos muy importantes que le darían una vitrina mayor para llegar a un equipo más grande y con mayor protagonismo.

Por ganar la Copa Libertadores, Fluminense se ganó el tiquete para participar en:

Mundial de Clubes 2024.

Recopa Sudamericana 2024.

Copa Interamericana 2024 (vs. Inter Miami de Lionel Messi).

Supermundial de Clubes 2025.

