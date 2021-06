La FA detalló que la sanción contra Jefferson Lerma se da por un mordisco que el mediocampista le dio a Josh Windass, su rival del Sheffield, en medio de un partido por la segunda división inglesa, informó Sky Sports.

Lerma, que milita en el Bournemouth, cometió la agresión contra el jugador inglés el pasado 3 de noviembre en un duelo por ese campeonato, en el que el equipo del colombiano no logró el anhelado ascenso a primera división (terminó sexto en la tabla de posiciones).

Una vez se conoció la sanción, el Bournemouth se plantó y defendió a su futbolista, argumentando que la FA no recabó las pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de Lerma en la agresión.

“Como se indica en las razones escritas a la comisión, las imágenes de video del incidente entre los jugadores no eran concluyentes. Además, no había evidencia fotográfica de ninguna marca de mordedura. El Sr. Windass no buscó ni recibió atención o tratamiento médico”, indicó el club en un comunicado recopilado por Sky Sports.