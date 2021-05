De acuerdo con el diario The Sun, Lewicka denunció ante la justicia que sus jefes la excluyeron del ‘Pizza Friday’, evento en el que todos los trabajadores eran invitados a comer pizza, luego de que acusar a un superior de discriminación sexual.

En la audiencia virtual se conoció que la mujer trabajaba en el concesionario desde mayo de 2014 como recepcionista telefónica y asesora de servicios y que en marzo de 2018 presentó una queja por su bajo salario, el horario y una supuesta discriminación sexual por parte del jefe, Mark Benson, indica el mismo medio.

Pero lejos de tomar las quejas de Malgorzata Lewicka como algo serio, el jefe tomó venganza y además de dejarla de invitar a comer pizza los últimos viernes de cada mes, le dijo que había cometido una falta grave y emitió una advertencia final por escrito, agrega el rotativo inglés.

