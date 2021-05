A falta de tres partidos para el fin de la Liga Premier, el Everton tenía todo servido para asegurar una plaza en la Europa League. Sin embargo, una derrota como local ante el Sheffield United (último de la tabla de posiciones) echó todo por la borda y dejó a los ‘Toffees’ próximos a un nuevo fracaso.

En el octavo lugar de la Liga Premier, ahora con dos partidos más por jugar, los hinchas y periodistas que cubren al club inglés han arremetido contra jugadores, dirigentes y el entrenador, Carlo Ancelotti.

Bajo este contexto se dieron los comentarios del periodista Richard Keys, de la cadena Bein Sports, quien atacó con todo a James Rodríguez y lo señaló como el máximo responsable del pobre rendimiento del Everton en la fase final del campeonato.

“He tenido razón sobre James desde el primer día. No puede correr y, si pudiera, no lo haría. Juega bien, pero es un lastre. No defiende. Ponlo en el medio y verás que los jugadores corren alrededor y por fuera de él”, sentenció Keys, en palabras recopiladas por el diario Liverpool Echo.