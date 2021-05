Así lo confirmó Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, en rueda de prensa en la mañana de este miércoles.

El estratega italiano manifestó que James Rodríguez y Yerry Mina serán los únicos jugadores de la plantilla que estarán afuera del duelo ante el Aston Villa por la fecha 35 de la Liga Premier.

Asimismo, se refirió al volante marfileño Jean Philippe Gbamin, quien lleva 6 meses afuera de los campos de juego por una lesión de ligamentos y quien, por supuesto, tampoco podrá jugar en lo que resta de temporada.

Así las cosas, el Everton tendrá que afrontar el duelo sin los colombianos, habituales titulares, contra un rival que se encuentra en mitad de tabla y no pelea por nada en el final de la Liga Premier.

Por su parte, el Everton sí se juega mucho. Los ‘Toffees’, octavos en la tabla de posiciones de la Liga Premier, tienen que ganar para superar al Tottenham, el último club inglés que está consiguiendo un cupo para la UEFA Europa League.

Este fue el aviso de Carlo Ancelotti:

