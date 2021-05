green

James Rodríguez no pudo entrenar esta semana con normalidad y como consecuencia de la lesión sufrida en el calentamiento del último partido no podrá jugar este domingo en el encuentro entre Everton y West Ham, duelo que comenzará a las 10:30 a.m. (hora colombiana).

En la rueda de prensa de este viernes, previo al inicio de la jornada de la Premier League, el técnico Carlo Ancelotti confirmó que el volante colombiano no podrá participar, pero no fue muy profundo en qué lesión es la que lo sacó de este encuentro.

“James Rodríguez no está disponible por el pequeño problema que le ocurrió antes del partido ante Aston Villa. No entrenó con el equipo, entrenó por su cuenta con un plan de rehabilitación y volverá estar con el plantel hasta inicios de la próxima semana”, aseguró el entrenador.

Aunque parece ser una lesión con una recuperación medianamente rápida, el volante colombiano ya tuvo que pasar unos días sin participar con el resto de sus compañeros y en una instancia clave, pues se acerca la recta final de la Premier y los ‘toffees’ están buscando un cupo a competencias internacionales.

Rodríguez Rubio ya estuvo fuera de las canchas más de un mes con la excusa de recuperarse de varios golpes y lesiones sufridas desde el inicio de la temporada, pero esta nueva molestia prende las alarmas para lo que viene.

Además de su participación con el Everton, James es una pieza clave para la Selección Colombia de cara a la doble jornada de Eliminatoria (que ya tiene fecha y hora) y la Copa América, que por ahora se mantiene en el territorio nacional.

