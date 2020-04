green

“Que jueguen con todo menos con mi dinero. Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada… lo rompí”, detalló el futbolista, en un video difundido por la cadena peruana RPP.

El ariete de la selección ‘inca’ consideró que lo quisieron “cagar”, dejándolo sin una buena parte de los ingresos normales mientras se reanuda la actividad en la Premier League de Rusia.

El recorte de sueldos en la liga de ese país se mantendrá hasta la reanudación, prevista de momento para el 31 de mayo, después de que el torneo se suspendiese por la pandemia a mitad de marzo cuando faltaban ocho jornadas para su conclusión, añadió la publicación.

‘La Foquita’ Farfán, quien jugó 2 partidos en el Mundial de Rusia 2018, continúa con su periodo de recuperación por una lesión de rodilla sufrida en julio de 2019. El Lokomotiv marcha en el segundo puesto del torneo ruso, a nueve unidades del líder, Zenit de San Petersburgo.

