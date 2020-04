green

Las rebajas en los pagos han sido implementadas por gran cantidad de clubes en todo el mundo, incluyendo los más poderosos; sin embargo, Faustino Asprilla explicó que si los equipos no tienen dinero para cumplir con sus obligaciones, es por malos manejos y no por la falta de ingresos generada por la pandemia.

“Los futbolistas no tienen por qué pagar las malas administraciones de los directivos. Si yo jugara en este momento, no me rebajaría el sueldo”, dijo en ‘Blog deportivo’, de Blu Radio.

Y argumentó: “Yo no tendría que alcahuetear a personas ineptas, que se gastan la plata y que deben estar cagadas de la risa mientras dejan a un plantel o a un club en la quiebra”.

Finalmente, el popular ‘Tino’ apuntó directo a la cabeza de los dirigentes: “Los futbolistas no tienen nada qué ver, el problema del fútbol hoy en día no es lo que ganan los jugadores, el problema es que estos directivos no pueden existir más ¿Hasta cuándo los van a aguantar?”.

