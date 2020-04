green

Javier Hernández Bonnet contó en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, que la agresión de René Higuita a César Augusto Londoño en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia, se debió a una nota que le ordenaron presentar a Londoño en el Noticiero CM& en la que varios transeúntes opinaron sobre el portero y uno de ellos lo acusó de drogadicto.

Hernández agregó que esa nota puso en peligro a Londoño, pues lo iban a matar, pero señaló que el puño calmó los ánimos de quienes querían acabar con su vida.

“Esta es una confesión histórica… Con el paso de los años y averiguando, saqué una conclusión que no he hablado con nadie… Creo que lo que hizo René Higuita fue casi que salvarle la vida a César Augusto Londoño porque había tanta bandola y tanto pistolero loco y suelto que tenía como ídolos a los jugadores de la Selección, que no faltó quien dijera ‘yo te lo regalo’ (te lo mato)”, explicó Hernández inicialmente.

Y argumentó: “Así [con el puño que le dejó un ojo negro a Londoño] todo se aplacó y se quitó esa presión que pudo terminar en algo peor, en una tragedia”.

Finalmente, dijo que en esa época cualquier comentarista se ponía en riesgo si criticaba a la Selección: “Hubo momentos de gran tensión porque fanáticos enceguecidos y con el alma negra podían determinar el fallecimiento de alguien por honrar a su ídolo… Le pudo pasar a él o a cualquiera de nosotros”.

En audio, las palabras de Hernández Bonnet (desde el minuto 1:29:30):