Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

“Me hubiera gustado despedirme de otra manera, dándole una alegría más a mi hinchada ‘Verdolaga’. Los que me han acompañado en este recorrido saben que cada gota de sudor ha sido con mucho amor y entrega”, así inició Jefferson Duque una misiva llena de sentimientos para despedirse de Atlético Nacional, club en el que se convirtió en ídolo.

Desde hace algunas semanas se venía especulando con el futuro deportivo del goleador, de 37 años, en la institución de Antioquia, y el lunes primero de julio del 2024 el mismo jugador puso fin a todos esos rumores con una carta en la que evidenció todas sus emociones; unas palabras que produjeron un nudo en la garganta en la hinchada del ‘Rey de copas’ colombiano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JEFFERSON DUQUE (@jeffduque_9)

“El camino es largo y a la vez corto, si me pongo a recordar todos los sueños que he cumplido junto a ustedes, parece que fue ayer. Desde niño soñaba con jugar en el mejor equipo del país, un sueño que veía imposible, pero Dios lo materializó. Primeramente gracias a él quien hizo posible cada logro, cada victoria, cada título. No es fácil decir adiós, me despido con un nudo en la garganta porque amo a mi equipo”, continuó ‘La Fiera’.

Duque hizo parte de la historia reciente de Atlético Nacional, se ganó un lugar en la titular y fue importante en la consecución de títulos del club verde paisa. El delantero levantó un total de 12 trofeos con la camiseta de Atlético Nacional, cinco de ellos fueron por la Liga colombiana; además de ser el tercer máximo goleador histórico del equipo.

(Vea también: Santa Fe buscará amargar a Nacional y le quitaría fichaje que pretende desde hace rato)

“Gracias a todo el personal de apoyo de Atlético Nacional: cancheros, personal de servicios generales, staff deportivo, personal administrativo, cuerpos técnicos, dirigentes y los que se me escapan. Ustedes en todo momento estuvieron presentes y dispuestos a colaborar en cada situación”.

“Gracias a mi familia que siempre estuvieron brindándome su apoyo incondicional. A mis compañeros jugadores con quienes compartí en el equipo más grande de Colombia, cada uno de ustedes fue una pieza fundamental en mi crecimiento a lo largo de mi carrera”.

Lee También

“Hinchada, ¿qué sería de nosotros sin ustedes? 15 millones de gracias por cada acompañamiento a nivel nacional e internacional. Sin su apoyo no hubiera sido posible. En las buenas y en las malas siempre demostraron por qué somos la mejor hinchada del país y una de las mejores del continente”.

(Vea también: Atlético Nacional expuso a uno de sus fichajes más esperados: estuvo en Selección Colombia)

“Conservaré siempre las grandes experiencias. Mi más sincero cariño a todo. Me despido con el orgullo de ser el tercer goleador histórico del equipo más grande. Lo entregué todo a este escudo bañado en gloria y grandeza”.

Pulzo complementa.

Qué le dijo Jefferson Duque a Los del Sur, barra de Nacional

El antioqueño además dedicó unas palabras a los integrantes de Los del Sur, polémica barra que le hacía exigencias al club, pues les quiso dar un “agradecimiento especial”.

“[…] Quiero expresar mi más profunda gratitud por su incondicional apoyo y aliento en cada partido. Su pasión y dedicación para acompañarnos en los momentos de gloria y en los desafíos siempre estuvieron allí, llenando las gradas con su folclor y su energía inigualable”, escribió, como se aprecia en esta publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JEFFERSON DUQUE (@jeffduque_9)

Duque no dejó claro si su era como futbolista llegó a su fin, o si buscará una nueva oportunidad en otro equipo.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.