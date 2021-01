Un portavoz del gobierno japonés, citado por The Times, sostuvo en ese medio que, aunque sería una decisión tomada, por ahora nadie quiere tomar la iniciativa de anunciar la cancelación de los Juegos Olímpicos.

Y es que las cifras de coronavirus habrían hecho claudicar a los gobernantes japonenses que, ahora, estarían enfocados en asegurar los Juegos para el próximo año disponible, es decir, 2032.

The Times recuerda que los Juegos Olímpicos ya habían sido postergados un año por la pandemia, y asegura que las autoridades japonesas están buscando la forma de anunciar la cancelación sin que esto afecte la posibilidad de que Tokio sea el anfitrión más adelante.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30

