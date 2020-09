Everton visitará este sábado al Crystal Palace, en el partido que está programado para las 9:00 a.m. hora colombiana y será decisivo para el liderato de la Premier League ya que estos son dos de los cinco equipos que encabezan la tabla de posiciones con puntaje perfecto.

James Rodríguez volverá a la formación titular, luego de tener descanso en el partido que su equipo enfrentó el miércoles por la Carabao Cup, en el que los azules ganaron y clasificaron a los octavos de final del torneo.

Este viernes, Carlo Ancelotti elogió nuevamente a James Rodríguez, indicando que su juego será vital para que delanteros como Richarlison y Dominic Calvert-Lewin conviertan 20 goles esta temporada, así como en su momento el zurdo fue un apoyo para Cristiano Ronaldo en el Real Madrid de la temporada 2014-2015, cuando el técnico italiano llevó al cucuteño a dicho club.

El partido será transmitido por televisión para toda Latinoamérica a través del canal ESPN 2, que es el que habitualmente emite las incidencias de los juegos del equipo de James.

Yerry Mina también regresará a la formación inicial, tal cual lo hizo en los dos primeros partidos del Everton, que fueron victorias por 1 a 0 y 5 a 2 ante Tottenham y West Bromwich Albion, respectivamente.

Desde hace 13 años el equipo azul de Liverpool no empezaba la liga de su país con seis puntos de seis posibles, por lo que un triunfo este sábado podría significar un logro importante para James Rodríguez y su club.

Acá, el anuncio del Everton con la nómina titular, en la que aparece James Rodríguez:

🚨 TEAM NEWS! 🚨

Unchanged from our last #PL game as we aim to make it five wins in a row to start the season. 👊

UTT! #CRYEVE pic.twitter.com/ULiB40HbdC

— Everton (@Everton) September 26, 2020