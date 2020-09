El pleito que se venía fraguando mediante diversas negociaciones desde 2017 finalmente será una realidad, aunque todavía no hay fecha ni lugar para celebrarlo.

Posteriormente, en otro mensaje, el excampeón de la UFC se mostró complacido de tener la oportunidad de enfrentar al actual poseedor del cinturón del peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Será un verdadero honor haber enfrentado a 2 de los más grandes boxeadores de la era moderna”, apuntó para hacer referencia a cuando fue derrotado por el estadounidense Floyd Mayweather.

Conor McGregor, de 32 años de edad, se ha dejado ver en sus redes sociales entrenando bajo las reglas y los movimientos del boxeo, mientras que Manny Pacquiao, de 41 años, estaría programando sus últimas peleas antes de lanzar su candidatura por la presidencia de su país, del que es senador.

Incluso, el propio Pacquiao estaría detrás de su revancha contra Mayweather, con el que cayó en 2015, pero hasta el momento nada se ha confirmado.

Anyway all water under the bridge who gives a fook. I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.

It will be a true honour to have faced two of the greatest boxers of the modern era, afraid of a fight.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020