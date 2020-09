El clip fue compartido tanto en la cuenta en español de Twitter del club ‘toffee’ como en la principal del mismo equipo.

“Alexa, reproduce la más grande canción del mundo… otra vez”, dice el mensaje que acompaña el video ambientado con ‘Spirit of the blues’, tema en honor al conjunto británico.

Y aunque en ningún momento suena la canción de ‘El pirulino’, que la telenovela ‘Pedro, el escamoso’ puso de moda en Colombia hace casi 20 años, es muy claro que, entre los pasos con los que Yerry Mina intenta lucirse ante sus pupilos, están algunos de los que ‘Pedro Coral Tavera’ popularizó entre 2001 y 2003, cuando se transmitió la recordada producción (que el Canal Caracol emitirá de nuevo en televisión abierta).

Al parecer, el sabor latino se ha apoderado del Everton en las últimas semanas, no solo por la muestra de talento en la pista de Mina y su compañero brasileño Richarlison de Andrade, sino también por una reciente prueba de baile y canto que James Rodríguez tuvo que pasar, previo a su debut el pasado 13 de septiembre en la ‘Premier League’.

Los dos colombianos viven un muy buen momento con el equipo inglés, que está en una racha de triunfos desde que arrancó la nueva temporada de la Liga Premier, siendo James Rodríguez protagonista en la más reciente victoria de los ‘toffees’.

Al respecto, Mina se pronunció en las últimas horas, en Instagram, con un breve mensaje en el que agradeció a Dios y a sus compañeros por la victoria.

A continuación, el video en el que Yerry Mina demuestra su sabor colombiano con los pasos de ‘El pirulino’, ante un grupo de pequeños hinchas del Everton:

