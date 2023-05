El futbolista colombiano James Rodríguez, que hace unas semanas comunicó que no seguiría en Olympliacos, de Grecia, aún no encuentra equipo y en las últimas horas acaparó la atención de los medios al dar varias declaraciones sobre lo que han sido sus últimos años en el mundo del deporte.

(Lea también: James destapó charla con Rafa Benítez en Everton: “El primer día me dijo que me fuera”)

Sobre su sorpresiva salida del elenco europeo, Rodríguez Rubio habló con RCN y señlaó: “Hay cosas que uno no se arrepiente y más cuando no te tratan bien, de una manera seria, o no valoran lo que has hecho”.

Entre otro de los temas que el jugador de la Selección Colombia tocó tuvo que ver, precisamente, con el combinado ‘Tricolor’ en la era de Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, quienes finalmente no lograron clasficar al equipo nacional al pasado Mundial de Qatar 2022.

Cabe recordar que el exjugador del Real Madrid aprovehca sus días libres no solo para hablar con la prensa, sino también para presentar el último negocio que abrió en Colombia, ‘Arrogante’, el restaurante que abrió las puertas el pasado 17 de mayo y en el que hicieron presencia varias personalidades del fútbol y famosos de nuestro país.

James Rodríguez se viste de ciclista y sale a las carreteras de Colombia

Sin embargo, para James no todo son compromisos y también disfruta los pocos espacios que le quedan para entretenerse; así lo dejó ver este jueves 25 de mayo, en donde a través de sus redes sociales se mostró muy contento practicando un deporte muy ajeno al fútbol y el baloncesto, otra de sus pasiones.

(Vea también: ¿Por qué sirven poquito en restaurantes caros, como el de James?; Jorge Rausch da la razón)

El cucuteño sorprendió a sus seguidores al cambiar la pelota por una bicicleta y se arriesgó a recorrer las carreteras del país. Con casco, gafas y toda la indumentaria de un ciclista profesional, Rodríguez mostró lo feliz que estaba y hasta reveló en qué lugar se encontraba.