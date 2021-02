Desde hace un par de semanas, el Reino Unido endureció las políticas con las que permite el ingreso de viajeros provenientes desde Sudamérica y otras partes del mundo. Dentro de las medidas adoptadas por el gobierno británico se obliga a las personas que viajen desde esta región a cumplir una cuarentena de diez días.

Esa situación hizo que los clubes de la Premier League se preocuparan en torno a la fecha Fifa de la última semana de marzo, en la que se jugará la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial. Los equipos ‘pegaron el grito en el cielo’ porque, en caso de que se mantuvieran las restricciones decretadas, prestar a futbolistas sudamericanos a sus selecciones significaría que se perdieran varias semanas de competencia en la liga inglesa.

Esta viernes se conoció una información determinante para esta polémica. Sky Sports confirmó que los clubes ingleses no estarán obligados a prestar a los jugadores de Sudamérica y de Portugal en la próxima fecha Fifa. De esta manera, la convocatoria de los jugadores colombianos que juegan en ese país está en riesgo.

Los futbolistas de la Selección Colombia afectados serían cuatro: James Rodríguez (Everton), Yerry Mina (Everton), Dávinson Sánchez (Tottenham) y Steven Alzate (Brighton).

“Los clubes de la Premier League no estarán obligados a permitir que estrellas portuguesas o sudamericanas representen a sus selecciones nacionales en el parón internacional de marzo”, informó la reconocida cadena de televisión británica en las últimas horas.

La Fifa podría interceder en esta coyuntura y solicitarle al gobierno británico que no obligue a los jugadores sudamericanos a realizar la cuarentena de 10 días que les exige a todas las personas que viajen desde esta parte del mundo. Sin embargo, el ente rector todavía no ha dado luces en ese sentido.

Desde la Conmebol no se han pronunciado al respecto. La noticia que surgió desde Inglaterra afectaría seriamente a varias selecciones sudamericanas, en caso de que los clubes de ese país no quieran prestar a los futbolistas que sean citados para el próximo doblete de Eliminatorias.

Esta semana se definió la programación del próximo partido de la Selección Colombia. El combinado nacional enfrentará a Brasil el próximo viernes 26 de marzo, a partir de las 5:00 p.m. Cuatro días después, el martes 30 de marzo, la ‘tricolor’ viajará a Asunción para verse las caras contra Paraguay.

