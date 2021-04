James Rodríguez (quien ya anunció cuándo volverá a jugar) es recordado por algunas situaciones particulares, que claramente hacen parte del entorno deportivo. Como cualquier jugador, el cucuteño es relacionado por haber tenido discusiones, peleas y malas relaciones con algunos compañeros y técnicos.

Estas acciones han estado presentes en su paso por el Real Madrid, Bayern Múnich y la Selección Colombia; por ejemplo, el empujón que le dio a Daniel Torres, su compañero de equipo, y su relación con Zinedine Zidane, de la cual muchos creen que no ha sido la mejor.

(Vea también: James Rodríguez tendría un regreso apretado; partidos claves para el Everton)

Pese a la derrota de la Selección Colombia contra la Selección Argentina, la jugada que se llevó todas las miradas fue cuando James Rodríguez empujó por la espalda a su compañero Daniel Torres, quien tenía la pelota en sus pies y, en seguida, cayó. La acción fue replicada por varios usuarios en redes sociales.

En el siguiente video, del canal de YouTube de ‘European League’, podrá ver la situación:

En un entrenamiento con el Bayern Múnich, se filtró la pelea que hubo entre James Rodríguez y Sebastian Rudy, después de que ambos tuvieran un choque. Esto no pasó a mayores, ya que inmediatamente sus compañeros los separaron.

En la siguiente publicación, de la cuenta de Twitter de ‘iMiaSanMia’, podrá ver las imágenes del hecho:

Altercation in training today between James Rodriguez and Sebastian Rudy following a challenge. Jupp Heynckes and the players quickly intervened, Rudy and James shook hands afterwards [Bild] pic.twitter.com/2teuyIpEJp

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 19, 2018