El volante de 30 años confesó que ya está estudiando y preparándose para lo que será su vida cuando se retire. Dejó ver que piensa mucho en negocios pero también en potenciar jugadores jóvenes.

En una conversación con ESPN, el ’10’ de la Selección Colombia contó que está haciendo un máster online en gestión deportiva y la proyección que tiene con esto:

James Rodríguez dijo que le gustaría también comenzar por ser un buen gerente para que “el club gane cosas” y, en medio de risas, confesó estar abierto a ofertas laborales: “El que me quiera contratar ahí estoy. Escucho ofertas”.

El jugador del Everton añadió que, en general, le gustaría tener estos negocios en cualquier país, pero lo que más le llama la atención es trabajar por el deporte en su país:

El periodista le consultó si ahora que está estudiando le ha ayudado a entender cosas que no sabía sobre el manejo detrás del fútbol, y el jugador confesó que sí es “totalmente distinto” a lo que ha vivido y que aunque lleva poco tiempo está aprendiendo, pues “gestionar algo o alguna empresa es duro”.

Este es parte del dialogo:

(Lea también: “¿Por qué no ganar la Copa América e ir al Mundial?”: James, optimista con la Selección)

En la misma línea, a ese medio le contó que su percepción ha cambiado y que hace tres años no le hubiese interesado esa faceta del fútbol, pero que hoy está dispuesto a estudiarlo.

“¿Por qué no hacer el curso? Ahora me está gustando mucho el tema táctico, cuando veo un partido de fútbol no veo a dónde va el balón sino cómo están parados y qué esquema táctico tienen. Me está gustando todo esto”.