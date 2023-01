Mientras una exparticipante colombiana de Miss Universo vivió su matrimonio, el tema de las celebridades que andan en la búsqueda de su pareja sentimental llevó a que en ‘La red’ hablaran sobre James Rodríguez.

La conversación en el programa de entretenimiento surgió justo el mismo día en el que el futbolista colombiano confirmó el buen momento que vive con Olympiacos en la liga de Grecia.

El volante cucuteño, que antes les respondió a sus críticos sobre su nivel futbolístico, fue protagonista con un pase para el primer gol de su equipo, en el triunfo 2-1 contra Ofi en la fecha 20 del torneo de ese país. Este es el video de esa jugada.

James Rodriguez passes the free kick from which the goal came 👌

pic.twitter.com/fr1IjRSF9X

— 🆉🅸🆉🅾🆄 (@zi_46) January 29, 2023