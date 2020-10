Después de enfrentar las dos primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia, ambos colombianos pudieron llegar a punto al crucial encuentro.

Sin embargo, la gran duda era Mina, que no pudo jugar el segundo encuentro, contra Chile, por una molestia física que lo ponía en duda para el regreso a Inglaterra.

Aún así, ambos arribaron juntos al estadio Goodison Park:

El italiano Carlo Ancelotti anuncia a Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Allan, Doucouré, Gomes; James, Richarlison y Calvert-Lewin.

Entre tanto, los ‘Reds’ de Jurgen Klopp forman con Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago Alcántara, Henderson; Mané, Salah y Firmino.

