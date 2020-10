green

A Rigoberto Urán le gustó el extraño uniforme que está usando el equipo Education First en el Giro de Italia, que fue bastante criticado por muchos aficionados por cambiar de manera tan drástica sus colores e incluir distintivos poco usuales en el ciclismo. Un pato bastante peculiar ahora es el protagonista de la camiseta de la formación estadounidense ya que una marca con ese animal como logo decidió patrocinarlos para la carrera italiana.

En entrevista con Pulzo, el popular ‘Rigo’ entregó su opinión del tema, apartándose de esas personas que tachan de fea la indumentaria de su equipo.

“A mí me gustan las cosas extrañas. Es un uniforme atípico para lo que estamos acostumbrados a ver. Hay que ser originales, auténticos. El uniforme me parece bonito, diferente en todo, genera mucha curiosidad”, destacó Urán en la parte inicial de su respuesta.

“Hay gente a la que le fascina y otra que dice: ‘Yo no me pongo esa camiseta así me la regalen’. Cuando uno rompe tendencias, eso es lo que suele pasar. Lo importante es que están compitiendo los muchachos y son visibles”, concluyó el ciclista paisa.

Urán ya dio por terminada su temporada y por estas días se encuentra en Colombia promocionando su libro ‘Rigo’, en el que cuenta detalles poco conocidos de su vida personal y profesional. “Hay cosas que no han salido (sobre su vida), que uno las tiene reservadas. Lo que uno quiere es transformar vidas con mi historia, familias que se pueden beneficiar de unos relatos que uno ha vivido”, comentó el pedalista sobre el motivo por el que decidió publicar la obra.

Este viernes se conoció que ‘Rigo’ será padre. Su esposa tiene cuatro meses y medio de embarazo y a la niña que tendrán la llamarán Carlota.

A continuación, el diálogo completo de Urán con Pulzo: