En los últimos meses, el nombre de Jaime Dinas ha retumbado en Colombia y el mundo, pues sus particulares entrevistas y declaraciones, en el marco de diferentes eventos deportivos, han dado mucho de qué hablar.

Uno de los episodios más recordados fue el mano a mano con James Rodríguez durante la Copa América 2024, cuando le preguntó que si había frotado la lámpara. Dicho diálogo salió hasta en ‘El chiringuito’, uno de los programas deportivos más vistos del mundo.

“Me bajé 20 minutos antes del final del partido. Les dije a todos que iba a parar a James David y le iba a preguntar sobre la ‘lámpara’. Hice la nota y a los dos días me llaman de la Selección Colombia y me dicen: ‘Jaime, acá estamos todos [los jugadores]’… Me ponen en altavoz, aparece James y me dice que lo maté con esa pregunta, pero que todo el plantel estaba a gusto”, dijo hace unos meses en diálogo con Telepacífico, medio en el que trabaja.

Cuántos años tiene y dónde nació Jaime Dinas, periodista colombiano

Jaime Dinas nació en Cali, Valle del Cauca, el 17 de mayo de 1963 y, a sus 61 años, presume de su carrera deportiva, pues cuenta con 36 años de carrera en los que se ha dado el lujo de cubrir Mundiales de fútbol, Champions League, Juegos Olímpicos, entre otros eventos de primera clase, con su propio dinero.

“Ya se me perdió al cuenta, lo único cierto es que desde 1988, en las Eliminatorias para Italia 90, hemos hecho cubrimientos deportivos. Los únicos partidos que me perdí en vivo y en directo fueron los partidos por COVID-19”, dijo.

El comunicador vallecaucano indicó que empezó con el tema de los viajes internacionales desde muy joven, cuando sufrió el desprecio de un futbolista que le negó una entrevista. Ese fue el punto de partida para arrancar a cumplir su sueño.

Quién es la esposa de Jaime Dinas

En el diálogo con Telepacífico, Jaime Dinas comentó que es felizmente casado con Norma Cecilia, la mujer lo “respalda” con cada decisión que toma y con la que formó una gran familia.

“Me ha soportado, es una gran mujer, si yo muriera y volviera a nacer, escogería a Norma Cecilia, se merece más, yo la amo y ella es fuera de serie. Cuando nos casamos le dije que esa era el obstáculo [viajes por periodismo] y me ha respaldado”, precisó.

¿Jaime Dinas es arrogante?

Dinas, que por estos días se hizo viral por el desplante que le hicieron durante el cubrimiento del partido de Eliminatorias entre Perú y Colombia, respondió que su personalidad no es arrogante, sino que es muy disciplinado con su trabajo y eso hace parte de su ADN.

“Soy muy noble, lo que pasa es que soy disciplinado. Yo quiero que me entiendan, no soy un prepotente. Lo que hago forma parte de mi ADN y no lo voy a a cambiar, tengo 61 años y 36 en periodismo deportivo. Lo que más me llena de satisfacción es que le he dado la vuelta al mundo con un teléfono y un trípode”, finalizó.

