Este martes 10 de septiembre, el periodista colombiano Santiago López González expuso en su cuenta de X (antes Twitter) una extraña situación que vivió su sobrina en las últimas horas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, justo antes de abordar un vuelo con destino a Madrid, España.

Según contó el comunicador, su familiar, que a propósito era menor de edad, viajaba por primera vez sola desde Bogotá hasta Madrid con la aerolínea Avianca. Para ello, según la queja, “hizo su check-in con tiempo, tenía su pase de abordar, silla asignada, su equipaje aforado y llegó con mucho tiempo de anticipación porque venía en conexión desde Pereira”.

Lo última de @avianca ya sobrepasa todo tipo de maltrato contra el pasajero. Mi sobrina MENOR DE EDAD viajaba por primera vez sola de Bogotá a Madrid, iba de regreso a casa. Hizo su check in con tiempo. @wradio, @JuanPabloCalvas @andrestorresd @AerocivilCol — Santiago López González (@santilogo) September 10, 2024

Pero allí comenzó la pesadilla, pues, al momento de embarcar, el periodista señaló que a su sobrina le dijeron que había sobreventa en el vuelo, por lo que ella “no viajaría”. Al preguntar por qué, desde la aerolínea no le dieron más explicaciones.

“Seguían embarcando pasajeros y ella oyó que a un pasajero le decían ‘Sr, usted ha sido reubicado en otra silla. Su nueva silla es la XYZ’, la silla que era de mi sobrina. Ella le dijo a la señorita de Avianca ‘pero si aquí estoy lista para embarcar, con tiempo, pagué por la asignación de la silla, por qué me bajas?’”, se lee en la publicación hecha en X.

Pese a las dudas de su sobrina, López González aseguró que nadie le dio explicaciones, sino que, por el contrario, escuchó cuando pidieron que bajaran su equipaje del avión.

“La señorita le dijo que se iría en un vuelo al día siguiente, dependiendo de la disponibilidad. Mi sobrina le dijo ‘pero soy menor de edad, no tengo plata para un hotel, como menor no puedo hacer check-in en un hotel, tengo 50 mil pesos, mi familia está en Pereira y yo vivo en Madrid, no tengo a nadie en Bogotá para quedarme’”, agregó el periodista en su queja.

¿Qué decisión tomó Avianca con la sobrina del periodista?

Lo que llamó la atención de la queja del comunicador colombiano fue que, según contó, al escuchar que su sobrina era menor de edad y no tenía cómo pagar un hospedaje, una supervisora que estaba cerca del embarque inmediatamente comenzó a buscar información en un computador y, por sorpresa, hizo que dejaran volar a la joven.

“Le dice: ‘Queda un asiento, súbase’. Mi sobrina embarcó y pudo llegar a Madrid, no sin antes haber pasado tremendo susto y haber hecho de su primer viaje de largo recorrido sola una experiencia llena de estrés y angustia”, escribió Santiago López González.

Para él, la situación fue “es inaceptable e irresponsable” que la aerolínea haya contemplado la posibilidad de dejar a la deriva a su sobrina en Bogotá y sin brindarle alguna asistencia.

“¿Qué esperaban? ¿Que se quedara durmiendo en el aeropuerto? ¿Qué pretendían que hiciera ella? ¿Qué se fuera a un hotel sola en una ciudad que no conoce y no tiene a nadie? En ningún momento la empleada tuvo la empatía y el deber ser de preguntarle cuáles eran sus condiciones de viaje […]. !No más!”, agregó el periodista.

..más allá de “ubicarla” en otro vuelo. Qué esperaban? Que se quedara durmiendo en el aeropuerto? Qué pretendían que hiciera ella? Se fuera a un hotel sola en una ciudad que no conoce y no tiene a nadie? En ningún momento la empleada tuvo la empatía y el deber ser de… — Santiago López González (@santilogo) September 10, 2024

Por último, el comunicador se preguntó a cuántos menores de edad les habrá pasado lo mismo y criticó la forma en la que la aerolínea actuó en dicho caso.

Por ahora Avianca no se ha pronunciado al respecto y solo se conoce la versión de Santiago López González sobre lo sucedido.

