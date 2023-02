Por primera vez en su historia Atlético Nacional cayó ante Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de la ciudad de Montería. En un juego donde ninguno de los dos equipos superó al otro en su totalidad, los locales aprovecharon dos pelotas quietas para quedarse con la victoria. Viveros y Pablo Rojas, desde el punto penal, fueron los que anotaron los dos goles del equipo que dirige Carlos el ‘Piscis’ Restrepo. El descuento del cuadro verdolaga fue obra del atacante Francisco Da Costa que estaba jugando su primer partido oficial.

Justamente fue el brasileño quien luego de la derrota asistió a la rueda de prensa en compañía de Paulo Autuori. A pesar de la tristeza por el resultado final, el atacante no ocultó su felicidad por haber debutado luego de perderse las dos primeras fechas debido a un problema médico que presentó.

“Feliz de debutar. Tuve unos inconvenientes que me molestaron. Feliz de volver a jugar de nuevo, me sentí bien, el partido estuvo duro, pero tampoco fuimos inferiores” indicó.

Sin embargo, el brasileño también manifestó su molestia con el arbitraje de Edilson Ariza, quien según él no pitó igual para los dos equipos.

“En el segundo tiempo fuimos muy superiores. No quiero arrancar el torneo hablando del arbitraje, pero comió mucho el partido contra nosotros… No dejó jugar, no usó el mismo criterio” sentenció el atacante verde.