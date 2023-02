Un sabor amargo dejó la presentación de Atlético Nacional en su visita a Jaguares, elenco que lo venció por mínima diferencia (2-1) y, de paso, lo dejó a merced de la incesante crítica. En especial, al técnico brasileño Paulo Autuori, quien en tres partidos de la Liga BetPlay 1 2023 ya deja dudas.

El entrenador, que ha cosechado cuatro de los nueve puntos en disputa, insiste con el tema de la rotación, según él, porque es en esta instancia del campeonato en la que podrá analizar a todos y cada uno de los miembros de la plantilla. Postura con la que no ha consolidado aún un onceno titular.

Esto, sumado a lo que serían entendidas como excusas por parte de la afición, ya le han hecho merecedor al foráneo de una serie de insultos y recriminaciones; no solo en las redes sociales, sino también en persona. Motivadas, entre otras, por la insólita eliminación en la Liga 2 2022.

Lo dicho por Autuori

En rueda de prensa, el adiestrador no tuvo inconveniente en culpar hasta al clima por la actuación de sus dirigidos, frente a un contrincante que por primera vez pudo ganarle al ‘verde’ oficiando como local. De esas proporciones fue el cotejo del ‘Rey de Copas’ en el césped del estadio Jaraguay.

“La primera parte no fue buena, no tuvimos la movilidad necesaria. Fuimos muy estáticos en la dinámica, que ya hicimos en otros partidos. No sé si fue el calor o la humedad la que ha generado esto”, expresó Autuori, en un juego que se vio pasado por la lluvia que arreció sobre Montería.

“En la segunda mitad hemos metido a Jarlan (Barrera) porque había un espacio enorme entre la línea defensiva y la media cancha. Entró bien y sacamos provecho de ese espacio, hicimos el gol del empate y tuvimos otras oportunidad, pero no lo logramos”, se lamentó el timonel.

Incluso se comparó con la selección campeona del mundo, Argentina, y una situación que desde su perspectiva podría asemejarse a la de su plantel. Quizá por aquello de que empezó con derrotas y terminó alzando la ansiada copa. No obstante, en redes sociales no perdonaron el paralelo.

“Yo prefiero que el equipo empiece de menos a más y logre solidificar su juego. ¿Quieren ejemplo? Hablemos de Argentina en el Mundial o de Colombia en el Sudamericano. Lo importante es crecer con la competición y tenemos condiciones para hacerlo”, manifestó.

Y es que, en su opinión, una mirada acerca de lo que hace su nómina no puede ser solamente el resultado. Y en cuanto al tema de la ausencia de diferentes jugadores que estaban en óptimas condiciones físicas, también tuvo su propio argumento para justificar su exclusión.

“Este es un tema sensible para mí. Nosotros tenemos para cada juego una estrategia y tenemos jugadores suficientes para poder rotar. Hay que echar la mirada en la Superliga, recuperar los jugadores en este poco tiempo y vamos a intentar sacar este título”, expresó el técnico.

Por último, indicó que ha diseñado una estrategia para jugar cuatro encuentros en 12 días, por lo que llamó a no alarmarse por este resultado. “Esto va a pasar, jugar partidos seguidos y tener poco tiempo de recuperación. Uno tiene que estar listo para esto”, sentenció el extranjero en conferencia.

El siguiente duelo de Nacional será este miércoles (8:00 p.m.), cuando visite a Deportivo Pereira en los primeros 90 minutos de la Superliga BetPlay 2023, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. La misión: acallar los cuestionamientos y empezar a ‘cosechar’ lo que sería un trofeo más para el club.

Estas fueron las declaraciones de Paulo Autuori tras la derrota de Atlético Nacionaal ante Jaguares: