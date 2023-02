A sus 34 años, y luego de su desvinculación de Atlético Nacional, el volante de contención Alexander Mejía, considerado uno de los ídolos del tiempo reciente del cuadro ‘verdolaga’, ya tiene nuevo club en el balompié colombiano con el fin de continuar con su carrera futbolística.

El barranquillero, a quien la directiva no le quiso renovar su contrato, pese a haber sido vital en la conquista del título de la Liga BetPlay 1 2022, llegó este viernes a un acuerdo con Unión Magdalena para reforzar su plantel, con el firme objetivo de alejarse del descenso y meterse en los ocho mejores.

“Pero yo dije al señor (Mauricio) Navarro (Presidente de Nacional) que ni él ni nadie me iban a retirar. Yo me retiraba cuando yo quisiera, porque tengo fútbol para dar y el entusiasmo no lo he perdido”, dijo el recuperador en noviembre anterior. Y así lo cumplirá, pues seguirá jugando.