Iván Mejía Álvarez hizo un recuento de lo malo y lo bueno de su carrera como comentarista, oficio que dejó de lado desde hace varios años, pues ahora solo se dedica a opinar de diversos temas mediante su cuenta de Twitter.

En diálogo con el diario Vanguardia de Bucaramanga, el vallecaucano de 72 años de edad dijo que no cree haber dejado huella y que no debe haber un sucesor suyo en los medios.

Sobre su legado apuntó: “Se me debe copiar la pasión y el profesionalismo, pero no la ‘sanguinidad’”.

Fue así como en la charla fue consultado por los hechos de los que se siente arrepentido, y aunque dijo que eran varios, destacó uno en particular: su despachada en 2015 contra Radamel Falcao García.

“Me parece un exfutbolista. La pelota le rebota, siempre está mal ubicado, su nivel es ínfimo”, manifestó en ese entonces en Caracol Radio.

El comentarista, que pasó por la capital santandereana para dar una conferencia de periodismo y fútbol, aceptó su equivocación:

“Nunca debí decir que Falcao era un exfutbolista”.

Sin embargo, se justificó: “En su momento, en su contexto, era un exfutbolista”.

Y añadió que el atacante no le hizo reproches al respecto: “Tengo una buena relación con él, nunca me hizo un reclamo, nunca me dijo nada”.

No obstante, aclaró que los fanáticos sí se le fueron encima: “Los que me matonearon fueron las hordas tuiteras de Falcao”.

Además, sacó a flote una particular comparación en la que involucró a Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, para explicar lo que vivió: “Las bodegas de Falcao, cristianas, son terribles. Las bodegas petristas son nada al lado de las de Falcao”.

Y cerró, con palabras para el jugador de 37 años de edad, al que le recomendó dar un paso al costado de la actividad profesional: “Él es un señor, un gran futbolista, un hombre que hace rato debió tomar el camino del adiós y que no ha entendido que hay que irse a tiempo”.

