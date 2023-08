Iván Mejía estuvo en un conversatorio de fútbol en Bucaramanga y allí habló con el medio Vanguardia sobre el presente de algunos futbolistas colombianos como Radamel Falcao García y James Rodríguez.

El analista de 72 años indicó que admira a Falcao por su profesionalismo y trayectoria, pero recalcó que el goleador histórico de la Selección Colombia debió retirarse hace un buen tiempo.

“Un señor, un gran futbolista y un hombre que hace rato debió tomar el camino del adiós y que no ha entendido que hay que irse a tiempo”, dijo.

En cuanto a James Rodríguez, quien recientemente fichó por el Sao Paulo, Mejía Álvarez señaló que el volante creativo se quedó en el recuerdo del Mundial de 2014 y ahora no es más que una “figurita” con “caprichos”.

Incluso, el reconocido periodista crucificó al cucuteño en el ‘tricolor’, al indicar que solo durará 2 meses en Brasil, vaticinando que se lesionará y después culpará al técnico.

“Fue una figurita en un momento determinado, hoy vive del recuerdo y de sus caprichos. En el Sao Paulo le va a ir mal, no durará 2 meses. Cuando Felipe Melo lo encuentre en el primer partido y lo cace a patadas, se enferma nuevamente él solo, no vuelve a jugar y le echa la culpa al técnico”, indicó.

Finalmente, Mejía, quien reconoció su apoyo a Gustavo Petro, comentó que en Colombia hacer periodismo es peligroso, pero que se siente satisfecho con la labor que cumplió durante varios años.

“Yo no creo que haya dejado huella, he hecho mi trabajo y muy pronto la gente se olvidará de que Iván Mejía hacía esto y lo otro. Esa vivencia de creer que uno dejó huella es demasiado ególatra, espero no creer nunca en eso, solo me interesa si mañana juego bien o juego mal [golf]”, concluyó.