Iván Mejía Álvarez reapareció después de varios meses de solo pronunciarse por Twitter. El periodista, que goza de su retiro, participó de un evento en Bucaramanga en el que concedió una entrevista con Vanguardia y en la que habló de varios temas. Incluso, tuvo tiempo para lanzar dardos contra Ramón Jesurún, Álvaro Uribe y César Augusto Londoño.

(Vea también: Hernán Peláez recordó el duro reto de trabajar con Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez)

Además, el comentarista deportivo también habló de Gustavo Petro, a quien ha apoyado desde la campaña. El comunicador hizo un balance de la gestión del mandatario:

“A mi me parece que el presidente lo está haciendo bien, me parece que está desmontando una serie de mitos, me parece que hay más presidente que Gobierno. Él es más que todo su cuerpo de colaboradores, no es un gestor eficaz de la tarea de gobernar, pero él es un hombre sano, correcto, bien intencionado. Si mañana hay que votar, volvería a votar por él”, dijo en el citado medio.

Además, Iván Mejía lanzó fuertes críticas contra la oposición y algunos medios de comunicación como la manera en la que se han referido al Gobierno Nacional y a Gustavo Petro:

“Me causa repugnación absoluta la manera en la que la extrema derecha está intentando acabar con un designio democrático inventando chismes. También la prensa que se ha dedicado más por si los zapatos son ferragamo o el baile de Verónica Alcocer. La campaña contra Petro es infame y vergonzosa”, expresó en la entrevista.

Lee También

Finalmente, Mejía se refirió en el medio regional sobre si ha pensado en algún momento irse a vivir al exterior: “No se me ha ocurrido nunca pensar en irme del país. Hay que cambiar, pero hay gente que no quiere que cambie Colombia. Esa gente que es reacia, que quiere que vuelvan los paramilitares, las muertes”.