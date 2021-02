green

Y pese a que el veterano mariscal del conjunto local fue una de las figuras que hizo vibrar al público del estadio Raymond James de Tampa, hubo otro personaje que levantó a los asistentes de sus asientos.

Se trató de un aficionado que invadió el terreno con una pantaloneta negra que se fue despojando a medida que iba atravesando el campo, en donde los jugadores detuvieron el partido.

El hombre logró cruzar de extremo a extremo mostrando una tanga rosada que llevaba puesta, hasta que fue derribado por un puñado de agentes de seguridad.

En ese momento las cámaras de televisión apuntaron para otro lado, pero varios asistentes grabaron el particular momento con sus celulares.

Incluso, en redes sociales se afirmó que el intruso recorrió más yardas que los Chiefs, que en la antesala eran los candidatos para quedarse con la victoria en el Super Bowl 2021.

Tom Brady, por su parte, alzó a sus 43 años de edad por séptima vez el trofeo Vince Lombardi, mientras que su equipo completó 2 coronas en la NFL.

Intruso en el Super Bowl 2021

Acá, varios de los videos que le hicieron al hombre:

The #SuperBowl streaker has more yards than the Chiefs tonight 😤 pic.twitter.com/6JMeGNSEMR — BroBible (@BroBible) February 8, 2021

Well, the streaker scored more TD’s than the Chiefs. #SuperBowl pic.twitter.com/Sxkr8iRUZp — Trey Wallace (@TreyWallace_) February 8, 2021