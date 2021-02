Este domingo, en el Super Bowl LV, Tampa Bay Buccaneers disfrutó de una muy buena presentación de Tom Brady, quien dio tres pases de anotación en los dos primeros cuartos de partido.

En el primer touchdown fue ‘Gronk’ quien brilló con un excelente movimiento que le permitió desmarcarse y llegar al área de anotación sin marca alguna. Así marcó el 3-6 parcial:

BRADY TO GRONK IN THE #SUPERBOWL

En el segundo, Brady lanzó un pase de casi 75 yardas que llegó a las manos de Rob, quien solo tuvo que agarrar el balón y así ampliar la ventaja para su equipo. Este es el video del 3-14 de ese momento:

THEY DID IT AGAIN. BRADY TO GRONK. LEGENDARY. #GoBucs

📺: #SBLV on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/HJtQf5igun pic.twitter.com/eOSHmkH857

— NFL (@NFL) February 8, 2021