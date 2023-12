El delantero uruguayo Luis Suárez quien marcó 17 goles con Gremio en la Liga de Brasil fue anunciado como nuevo jugador del Inter Miami y se reencontrará con Lionel Messi, tras haber militado en el Barcelona de España.

Suárez, quien fue figura en el balompié de Brasil, fue anunciado por el Inter como nueva incorporación para la temporada 2024 de la MLS que arrancará a finales de febrero.

El uruguayo, quien el próximo 24 de enero cumplirá 37 años, vuelve a actuar con Messi tras su paso por el Barcelona de España, con el que ganaron diez títulos locales entre Copa, Liga y Supercopa de España, al igual que una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes.

“Bienvenido Luis Suárez, al sueño de Miami. Nada más lindo que jugar con amigos”, escribió en la red social X el Inter Miami haciendo referencia a que en ese club se reencontrará con Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Inter Miami será el octavo club de Suárez, quien ha pasado por Nacional de Uruguay en dos ocasiones, el Groningen y Ajax en Países bajos, al igual que el Liverpool de Inglaterra. En España estuvo en Barcelona y el Atlético de Madrid y recientemente en Gremio de Brasil.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠

We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!

Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023