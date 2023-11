El mal año de Independiente Santa Fe provocó un gran éxodo entre sus jugadores, pues la lista es larga, y desde que finalizó la fase regular todos contra todos se han ido oficializando las desvinculaciones del club.

Así las cosas, a la fecha no continúan José Manuel Ajá, Fabián Viafara, Fabián Sambueza, quien arregló rápido su salida, y Christian Marrugo; en consecuencia, Ever Valencia no seguirá en el conjunto bogotano puesto que anunció su salida a través de redes sociales.

El atacante de 26 años publicó un emotivo video en su cuenta Instagram expresando su agradecimiento con la institución, entre satisfacción y nostalgia le puso punto final a un ciclo como jugador de Santa Fe. “Hoy termina una etapa de mí vida deportiva donde fui feliz, me queda el orgullo de haber defendido la camiseta del ‘Cardenal’, mí familia y yo estamos agradecidos con la hinchada, directivos, parte administrativa, compañeros y cuerpo técnico por este paso corto en una gran institución, hasta pronto”. Agregó.

¿Qué sigue para la carrera de Ever Valencia?

El nacido en Villavicencio arribó al ‘León’ en julio de 2023 procedente de Independiente Medellín haciendo parte de un canje por la contratación de Alfredo Arias al ‘Poderoso de la montaña’, no obstante, se unió bajo condición de préstamo y ahora deberá retornar a la capital antioqueña, dueño de sus derechos deportivos.

Durante su estadía en Santa Fe jugó 23 partidos, resumidos 1.611’ minutos, 3 goles y 3 asistencias.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.

