En la más reciente entrevista de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, con el Diarios As, habló por encima sobre lo que será el mercado de fichajes.

Luego de confirmar la salida de Fabián Sambueza de la institución, habló de las posibles incorporaciones para el 2024, las cuáles serán del gusto del cuerpo técnico encabezado por Pablo Peirano, quien ya trabaja de la mano de ‘Rufay’ Zapata y el analista de video para confirmar las primeras llegadas.

Sobre eso, Eduardo Méndez contó en la entrevista que “Santa Fe tiene los recursos para tratar de darle gusto a lo que el técnico está pidiendo. Los nombres que se han barajado son interesantes, importantes y que se acomodan al sistema que él quiere”

Después le preguntaron si alguno de esos jugadores son extranjeros. “Hasta ahora no. De Uruguay hay un jugador que me recomendaron a mí, le di el nombre, le hizo un estudio y me dijo que le gustaría tenerlo acá, pero no he hablado con ese jugador. Ya sé quién es su empresario y tal, pero por ahora no me ha exigido ningún extranjero… Traeremos de 7 u 8 jugadores“.

Así se busca jugadores en Santa Fe

“El técnico consulta, tiene a su lado a Rufay, al analista y tiene amigos a los que le pregunta. Todo lo mira, lo estudia y lo lee. Le gusta la data y las estadísticas. Es un trabajador. Está comprometido. Quiere triunfar. Recuerda su pasado por Santa Fe y cree que puede hacerlo igual o mejor a lo que hicieron en el pasado”, dijo Méndez (que le puso precio a la venta de Santa Fe) al Diario AS.

