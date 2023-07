El mercado de fichajes en el rentado local está en marcha y los mejores equipos del balompié nacional quieren contratar a sus mejores armas para ser protagonistas. Este es el caso de Independiente Santa Fe, que en el primer semestre del año dejó mucho que desear, y ahora con Hubert Bodhert al mando del club, querrán brillar.

Ever Augusto Valencia Ruiz, que hace parte de Deportivo Independiente Medellín, se sumaría a Independiente Santa Fe, en prestamo, para el segundo semestre del año y así para solucionar el tema contractual que tenía frenada la llegada de Alfredo Arias al equipo ‘paisa’.

(Vea también: Alfredo Arias habló de frente sobre su lío con Santa Fe: “Tenía que trabajar”)

🚨 Solucionado el asunto: #DIM – #SantaFe por la contratación de Alfredo Arias. Como

adelantamos en @WinSportsTV, esta semana viaja Ever Valencia (26) a Bogotá para firmar con el ‘cardenal’ ✅🔴⚪️ 👀 El extremo ya dejó la concentración tras el acuerdo alcanzado entre clubes pic.twitter.com/ADSNe9cirC — Pipe Sierra (@PSierraR) July 10, 2023

Aunque el ‘Expreso rojo’ todavía no tiene su equipo conformado para afrontar la Liga y la Copa, el exentrenador de Alianza Patrolera está buscando un número importante de jugadores para no “quedarse corto” con su plantel tras la salida de Wilson Morelo. Por ende, está interesado en uno de los jugadores del DIM que más causó comentarios en la temporada pasada: Ever Valencia. Según el periodista Pipe Sierra, el jugador ya está viajando a Bogotá para firma su contrato.

Este jugador llegó sin muchas expectativas al DIM, pero David González, durante su periodo como entrenador, le dio la confianza plena a este mediocentro, y esto representó en Valencia, una de sus mejores facetas como jugador profesional. Por su posible salida, el ‘Rojo de la montaña’ anunció a Plata como nuevo refuerzo.

Aunque el deportista de 26 años se lesionó con El Poderoso en su mejor momento, su poca participación con la casaca roja sirvió para que varios equipos se fijaran en él, entre esos, Independiente Santa Fe.