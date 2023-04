Iago Falque, español con presente de lujo en América de Cali, habló sobre el cariño que está recibiendo por los hinchas Escarlatas y de un aspecto que no vivió en tierras europeas.

Sin duda alguna, Falque es uno de los jugadores con más nombre en la Liga BetPlay. El atacante español se formó en la cantera del Barcelona, y defendió los escudos de Juventus, Tottenham, Roma y Torino.

(Vea también: Iago Falque renovó con el América de Cali: hinchas esperan buenos resultados en 2023)

Aunque en un principio le costó adaptarse al elenco colombiano, con el pasar del tiempo demostró todo su talento, y esto lo ha llevado a convertirse en uno de los jugadores más importantes en América de Cali.

No está de más mencionar que, en la reciente victoria frente a Deportivo Pereira (2-1), el nacido en España salió aplaudido por los 14 mil asistentes que estuvieron en el Pascual Guerrero, y que, de a poco, se está robando los corazones de los amantes del balompié nacional.

(Vea también: Estas son las 5 estrellas que no han logrado brillar con sus equipos en la Liga BetPlay)

Recientemente, habló para los micrófonos de Blue Radio, donde expresó: “En Europa el fútbol se vive de otra forma, seguramente. En cantidad de aficiones, he jugado en equipos importantes como la Roma que tiene mucha afición por todo el mundo y también son muy apasionados, pero sí que es cierto que lo que más me sorprende y no pasa habitualmente, es que América de Cali juega prácticamente cada fin de semana en casa. En Tunja el estadio era prácticamente nuestro. Hay equipos que tienen una hinchada muy importante y apasionada”.

Lee También

Así mismo, Falque considera que América cuenta con una de las hinchadas más numerosas y populares del país.