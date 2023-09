Se acabó la espera. Este jueves, los hinchas de la Selección Colombia y los aficionados al fútbol en general podrán disfrutar de la primera fecha de las clasificatorias a la Copa Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La Conmebol programó tres encuentros para el 7 de septiembre, entre ellos, el de la Selección Colombia, que debutará contra Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

A qué hora es el partido de la Selección Colombia hoy

El juego entre la ‘Tricolor’ y la ‘Vinotinto’ será a las 6 de la tarde y se podrá ver por los canales nacionales: Caracol TV y Canal RCN.

En Pulzo también podrá seguir los goles, las incidencias y los mejores momentos de este duelo clave para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Qué partidos de Eliminatoria van por Caracol TV hoy

Para la primera fecha, la Conmebol estableció en una misma franja horaria el inicio de tres partidos, es decir, primero será Paraguay vs. Perú (5:30 p. m.), luego Colombia vs. Venezuela (6:00 p. m.) y por último Argentina vs. Ecuador (7:00 p. m.).

En este orden de ideas, los partidos que transmitirá Caracol serán Colombia vs. Venezuela y Argentina vs. Ecuador, pero este último solo el segundo tiempo, ya que se cruza con el de la ‘Tricolor’. El juego Paraguay vs. Perú no lo pasarán por televisión.