Llegó la hora de la verdad. Este jueves 7 de septiembre, la Selección Colombia debutará en las Eliminatorias Sudamericanas al enfrentar a uno de los clásicos de la región: Venezuela.

(Vea también: Quién es el colombiano por el que Ecuador comenzará las Eliminatorias con -3 puntos)

Con el arribo a última hora de Jorge Carrascal, el DT argentino tiene completo el grupo de jugadores que mezcla experiencia con sangre nueva, pues entre los referentes están James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, mientras que en las nuevas caras destacan jugadores como Jhon Arias, Jhon Jader Durán y Richard Ríos.

Hasta el momento, no es claro el XI que pondrá en cancha Néstor Lorenzo, incluso, fue el propio entrenador que detalló el dolor de cabeza que tiene para elegir la formación inicial.

“Dolor de cabeza siempre lo tenemos, porque en la Selección siempre vienen jugadores de categoría y capacitados para jugar. Nuestro seguimiento es para saber la evolución de cada jugador, tenemos que aprovechar las sociedades que se han ido armando y que han dado resultado. Es un análisis completo y complejo, no es fácil”, dijo el estratega en rueda de prensa.

A qué hora juega la Selección Colombia contra Venezuela y dónde ver

El partido de la ‘Tricolor’ contra la ‘Vinotinto’ se jugará este jueves 7 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a las 6 de la tarde, hora de Colombia.

El duelo se podrá ver gratis por la televisión abierta, es decir, por Caracol Televisión y el Canal RCN, aunque podrá seguir los goles y las incidencias vía Internet a través de Pulzo.

Eliminatorias: qué partidos transmitirán Caracol y RCN este jueves

La primera fecha de las Eliminatorias arranca con el juego Paraguay vs. Perú, el cual no será transmitido por ningún canal ya que se cruza con el duelo Colombia vs. Venezuela.

Así pues, además del partido de la ‘Tricolor’, tanto Caracol como RCN transmitirán el partido entre Argentina y Ecuador (7:00 p. m.).