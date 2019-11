green

No obstante, no ha tenido una buena recepción en los fanáticos ‘cafeteros’ y ha recibido muy malos comentarios en redes sociales. Al igual que con la amarilla, que actualmente usa el combinado nacional como uniforme principal, a los seguidores de la Selección no les agradó el diseño.

Por el contrario, la nueva camiseta de la Selección de Suecia, la cual no tiene grandes detalles y cuenta con un estilo sobrio y sencillo, ha sido bastante elogiada por parte de los hinchas colombianos, ya que consideran que la compañía germana si se lució con esta prenda.

“Esta linda, la de Colombia es horrible; por qué a ellos si les hacen cosas bonitas; eso sí es una cosa seria; Adidas solo odia a Colombia; tremenda camiseta”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del combinado nacional en Twitter.

Aunque las dos tienen la misma plantilla, la camiseta del conjunto europeo no cuenta con ningún camuflado y diseño variopinto, lo que la hace ver más seria y no tan extravagante, como la de la Selección Colombia.

Cabe señalar que la ‘Tricolor’ estrenará este nuevo uniforme ante Perú el próximo viernes 15 de noviembre, en partido amistoso. Además, será la indumentaria oficial que utilizará en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y en la Copa América 2020.

Acá, los elogios a la camiseta de Suecia:

La nueva camiseta de Suecia 🇸🇪 pic.twitter.com/we3MnGrzJ1 — Guillermo Arango (@guilloarango) November 11, 2019

@adidasCO era tan difícil hacer una camisa bonita para Colombia? Tanto odio nos tienen? — Giovanny (@arlesgiovanny) November 11, 2019

Por qué a ellos si les hacen cosas bonitas , serias , aquí cosas tan feas y ordinarias — Walter Calderón (@walcalderon2) November 11, 2019

Eso si es una cosa seria….. no ese trapo maluco que apareció como camiseta de Colombia…. Adidas es que tiene clientes de tipo A , B , C y luego a la federación de fútbol de Colombia. — L U I S E F E D (@luisefediazossa) November 11, 2019

Que diferencia definitivamente en colombia ni buen gusto tenemos. — ochentero (@waldort) November 11, 2019