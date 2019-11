“No te lo puedo creer. Ricardo Lunari presiona a los directivos de Millonarios por su mala campaña y luego pide pista como nuevo director técnico. No te entiendo Ricardo”, publicó en la red social el reconocido comunicador.

Por su parte, el exfutbolista le respondió con el siguiente mensaje: “¿Dónde pido pista para ser técnico Esteban? ¿Hay qué aplaudir a los directivos cuando se están equivocando? Trabajo y digo lo que pienso porque no me debo a nadie. Jamás voy a aplaudir cuando las cosas se hacen mal”.

No obstante, el comentarista deportivo, exdirector de la ‘Telepolémica’, volvió a criticar al estratega argentino y le aconsejó que dejara de pedirle trabajo a los directivos del cuadro ‘embajador’.

“Tienes todo el derecho. Hoy en los clubes no se habla de amor, que no se discute, sino de calidad en el trabajo. No hablo de aplausos porque he sido crítico. Solo que no debo pedir un puesto a quien desapruebo”, agregó Esteban Jaramillo.