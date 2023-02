A pesar de que Independiente Medellín fue finalista el semestre pasado, no quedó la mejor imagen por la derrota contra Deportivo Pereira en esa final de Liga BetPlay 2-2022. Y el inicio del año 2023 no ha sido nada bueno, no solo por los resultados sino por el juego mostrado en las primeras 5 fechas por los de David González.

Aunque las críticas venían en aumento, la derrota con América de Cali, en casa y con un partido poco vistoso y con muchas deudas, llevó a los hinchas del ‘Poderoso’ a silbar e insultar a jugadores y cuerpo técnico. Pero ante esta escena, el DT se quedó mirando hacia la tribuna y el gesto no fue muy claro, se confundía entre molestia o resignación.

Por eso, le preguntaron sobre esa mirada a los hinchas y además por lo que viene pasando con él y sus jugadores en este inicio de campaña.

La respuesta de David González a los hinchas del Medellín por rechifla e insultos al perder con América

Antes de contestar sobre su mirada a la tribuna y a los hinchas, que estaban desahogándose contra González y los jugadores, el ídolo’ del Medellín dijo que el ambiente de falta de resultados no es el mejor para los jugadores: “Con Santa Fe y Envigado se crearon muchas opciones de gol, lastimosamente, cuando no se convierten y el resultado no es bueno, se empieza a generar este tipo de ambiente que estamos viviendo y es difícil. Sobre todo, para los jugadores en cancha, tomar decisiones claras en medio de ese ambiente”.

Posteriormente, abordó el complicado tema de su comportamiento mientras llegaba el desahogo de la afición. Y aunque aceptó que los hinchas pueden hacerlo y expresarse, también dijo que después los verá aplaudiendo y algunos lo tomaron como un desafío, ganas de ‘callar bocas’ o forma de despedirse:

“Lo de la tribuna fue, simplemente, mirar. Quería tomar y guardar una imagen en mi cabeza, de la gente diciéndonos todo lo que nos dicen hoy, con todo el derecho, porque tienen todo el derecho de decirlo. Quería guardarme esa imagen, porque próximamente los voy a ver aplaudiendo y estamos seguros de que eso es lo que vamos a hacer. Eso fue lo que pasó”

Cuando le preguntaron por el mensaje para los hinchas, en medio de las dificultades y ahora que se viene el inicio de la fase previa de la Copa Libertadores 2023 contra El Nacional de Ecuador, González se puso en el papel de los hinchas y dijo que respetaba lo que pasaba desde la tribuna hacia los protagonistas:

“Mensaje, no hay otro, sé lo que es ser hincha de un equipo y querer que llegue el fin de semana e ir a ver el equipo ganar, y que no ocurra. En este momento, lo único que a nosotros nos queda, es aceptar lo que viene desde la tribuna. El hincha tiene todo el derecho de quejarse y de expresar sus sentimientos. Y a nosotros, como los artistas, los que brindamos el espectáculo, no nos queda otra; aceptar, pero no agachar la cabeza y saber lo que tenemos y necesitamos hacer. Salir a la cancha y hacerlo, es la única forma de cambiar este tipo de situación”

David González quiso llevar calma a los hinchas, sin decir que no pueden criticar, pero manifestó que solo hace falta ganar un partido y con eso todo va a cambiar. También resaltando que su tranquilidad no es por desconocer el contexto, más bien es la forma de afrontar los problemas:

“El jugador, lo único que necesita es ganar un partido. Las herramientas se dan, el jugador sabe a qué sale a la cancha, trabajamos en la semana, estudiamos al rival. Es cuestión de estar tranquilos. Yo sé que la gente va a decir: ¿Cómo va a estar tranquilo, si no has ganado en 5 fechas? Pero, si no estoy tranquilo, ¿qué puedo salir a hacer en el próximo partido? El convencimiento está y es lo que vamos a hacer”

Pero el descontento en el estadio y redes sociales ha sido muy fuerte contra David González; por los resultados, por el juego, por su gesto y por sus respuestas. Algo que tiene a muchos pensando en un cambio, aunque estar a punto de iniciar la búsqueda de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, puede tener todo ‘en pausa’.