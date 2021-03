Este miércoles, PSG recibe al Barcelona FC para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, pero un indignante hecho y totalmente fuera de contexto protagonizaron los aficionados parisinos en contra de Shakira.

Como la ida quedó 1-4, la tensión para este encuentro en el Parque de los Príncipes está a tope y los hinchas intentan desestabilizar a sus rivales por todas las vías, aunque nada justifica lo que hicieron con el fin de atacar a Gerard Piqué, pareja de la colombiana.

Los ultras del PSG hicieron una pancarta en la que escribieron “Shakira a La Jonquera”, haciendo referencia a un pueblo (de nombre en Catalán) fronterizo entre España y Francia en el que llegó a existir una prostituta por cada diez habitantes, según relata El Español, y que sería el lugar de diversión de los jóvenes franceses.

Infelizmente, Shakira volta a ser alvo de ofensas machistas no meio do futebol, simplesmente por seu relacionamento com Piqué.

Dessa vez, os ultras do PSG associaram sua imagem a Jonquera, cidade famosa pela prostituição.

Nojentos! Que a UEFA tome providências. #RespectShakira pic.twitter.com/iGauToiRf2

