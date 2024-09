El país y sobre todo los hinchas de Millonarios están a la expectativa este viernes 30 de agosto con el proceso de eutanasia al que se someterá Javier Acosta, un hombre de 36 años que tomó esa decisión después de combatir varios años contra una compleja enfermedad que le ha ido carcomiendo su cuerpo poco a poco por una bacteria que contrajo en una piscina de Melgar hace unos años.

(Vea también: “La posibilidad de salvar esa vida”: médico dice que podría curar a hincha de Millonarios)

Una de sus grandes pasiones es el fútbol y alrededor de este deporte ha vivido grandes experiencias en su vida, pues asumió el barrismo como su estilo de vida e hizo parte de grupos de hinchas que siguen a Millonarios en varias partes del país. Precisamente, viajando por amor a su equipo, sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas y le cambió la vida para siempre.

Cuál fue el problema que tuvo Javier Acosta, hincha de Millonarios

En medio del relato de su testimonio en Facebook, Javier Acosta contó detalles de lo que fue el mundo de las barras bravas en el que estuvo hasta que su salud se lo permitió y esa declaración contó un detalle que no pasó desapercibido y fue un lío que destapó y del que asegura se arrepiente por completo.

“No saben lo que me arrepiento de todo el tiempo que le entregue a la barra y hoy en día la barra ni siquiera un mensaje. Tengo 36 años y 21 años han sido dedicados a la barra y a seguir a mi equipo. Por la barra estoy en silla de ruedas, por ella estoy en una cama. Lastimosamente, cuando tú estás bien, dice la canción, tienes amigos a granel, cuando estás en una situación de estas: mamá, papá, hermana, hijo y pare de contar”, indicó.

Acosta asegura que de ese parche de hinchas de Millonarios, solo dos han estado pendientes de él, mientras que los otros ni lo han volteado a mirar. Incluso, aseguró que muchos no lo apoyaron en su situación.

“Yo no estoy diciendo que me digan que me llevan pañales, plata, comida. No, lo que yo valoro en este momento acá es una visita, un mensaje […] Sí, estoy en una silla de ruedas y me lo busqué por ser una barra brava y seguir a mi equipo alentándolo a todos lados porque ese era el lema”, señaló.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.