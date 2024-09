Por: Gol Caracol

Uno de los temas en tendencia de los últimos días es el de Javier Acosta, reconocido hincha de Millonarios quien solicitó aplicarse la eutanasia debido a un fuerte deterior de su calidad debida, debido a una osteomielitis, una infección en los huesos.

(Lea también: Con pólvora y cantos, barra de millonarios despide a hincha que se someterá a la eutanasia)

Según su testimonio, “Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en 5 días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse. No hay tratamiento que valga. Además, me salió un ganglio interno en la cabeza. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”, razón por la cual, decidió practicarse la eutanasia.

Y es que el caso del fanático del cuadro del embajador llegó a oídos de uno de los más emblemáticos futbolistas de la historia de la Selección Colombia, René Higuita, quien se mostró conmovido por la complicada situación que Javier está atravesando, además de por la trascendental decisión que tomó.

“El caso de Javier Acosta me tiene bastante conmovido, definitivamente hay cosas que van mucho más allá de cualquier color. solo espero que encuentre La Paz y el alivio que tanto desea“, aseguró a través de su perfil de X

Otra leyenda del fútbol que también se pronunció respecto al caso de Javier

Cabe resaltar que Rene Higuita no fue el primero en mostrar su solidaridad con Javier Acosta, pues el primero de todos, también en función de icono y capitán del equipo de sus amores, que se pronunció y hasta se puso en contacto con él fue Radamel Falcao García, quien junto a su esposa Lorelei Tarón, tuvieron una especial videollamada, luego de que su caso se haya convertido en tendencia debido a la gravedad del asunto

El ‘Tigre’, sabiendo el amor que tiene por Millonarios, aseguró que el primer gol que marque con la camiseta azul será dedicado exclusivamente para él, siendo una muestra invaluable de cariño para Javier, quien claramente se mostró muy emocionado por lo que Radamel le prometió.

Otro que estuvo presente en aquella emotiva charla fue Alberto Gamero, director técnico de la institución ‘embajadora’, quien también compartió un momento con el fanático de Millonarios y hasta le dejó un emotivo mensaje, aparte de reiterar que lo que Javier decida, está correcto, sin juzgar ni un segundo la elección de él.

“Ten mucha fuerza, mucha valentía, Dios sabe cómo hace sus cosas. Hermano lo que usted decida está bien y lo vamos a aceptar, que mi Dios me lo bendiga, un abrazo”, le dijo con notable emoción el estratega del cuadro 16 veces campeón del Fútbol Colombiano.

