Fredy Guarín ha sido noticia durante esta semana, luego de que se conociera que faltó a los recientes entrenamientos del club y está evaluando la posibilidad de renunciar. Desde el lunes trascendió que el volante estaría afrontando problemas personales, pero en ningún momento se ha conocido alguna información oficial al respecto porque él y el club han preferido mantenerse en silencio.

El periodista Hernán Peláez habló del tema en uno de los recientes programas de radio que hizo en La W con Martín de Francisco y compartió con los oyentes información que le entregó una buena fuente en torno a los negocios en los que ha incursionado últimamente Guarín. Eso no quiere decir que el exjugador de la Selección Colombia vaya a dejar Millonarios porque se quiere dedicar de lleno a ellos, ya que todavía no se conoce el motivo exacto de su posible partida.

“Fredy Guarín tiene en este momento unos problemas para resolver. Él está en el área de construcción, está con un proyecto en Ibagué, tiene también una idea de montar una pesebrera, va a tener caballos“, contó el reconocido periodista.

Después de dar esa información sobre los negocios en los que habría invertido el volante durante el último tiempo, Peláez manifestó que no ve con malos ojos que el jugador de Millonarios de un paso al costado del fútbol profesional. “Yo entiendo a Guarín. Él no necesita, para vivir, del fútbol actual, porque él ganó, hizo su fortuna bien sudada y bien trabajada en Europa. Entonces él, creo, que no tiene como la necesidad de ese ingreso”, acotó el conductor radial.

Por último, Peláez aseguró que creía conveniente que Guarín le pusiera una pausa a su vínculo con Millonarios y volviera en el momento que considere oportuno. “Creo que la película, para ser sinceros, debe terminar en que Guarín cancele su contrato o Millonarios cancele su contrato. Y el día que se sienta con ganas de jugar, que se pueda dedicar 100 % al fútbol, que vuelva”, concluyó.

La posible renuncia del volante sorprende aún más teniendo en cuenta que hace unas cuantas semanas se mostró orgulloso de la evolución física que había tenido durante el mes de febrero. Guarín llegó a bajar 15 kilos y continuaba su puesta a punto, aunque duró un mes afuera de las canchas por una lesión.

Este fue el momento en el que Peláez se refirió al presente que vive el volante y sus negocios: